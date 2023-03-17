Россиянам рассказали, какие продукты нельзя сочетать с алкоголем

Врач объяснила, какие продукты особенно вредны при употреблении с алкогольными напитками.

Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life назвала вредные для сочетания с алкоголем продукты. Ее слова приводит Лента.ру.

Специалист посоветовала не закусывать спиртные напитки сладким. «В этом случае есть риск быстро опьянеть, поскольку наш организм будет в первую очередь расщеплять сладости, а алкоголь будет дольше находиться в нашем организме, соответственно, нанесет больший вред», — сказала врач.

Также нежелательно закусывать алкоголь салатом или овощной нарезкой. По словам Соломатиной, такие блюда практически не задерживаются в желудке.

Кроме того, не стоит сочетать алкогольные напитки с жирными, солеными и острыми блюдами, отметила диетолог. «Во-первых, огурчик, как и салатик, не играет никакой роли, он алкоголь не задержит. А во-вторых, если он с перчиком, соответственно, он еще и повредит слизистую. Плюс соль, которая задерживает жидкость в организме», — подчеркнула врач.