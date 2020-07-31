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Россиянам рассказали, когда нельзя спать в самолете

Новости. Общество
19:40, 31 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Эксперт рассказал, когда и почему нельзя спать в самолете.

Во время взлета и посадки лучше бодрствовать – это поможет избежать проблем со здоровьем, а вот в остальное время полета можно спокойно поспать, главное, выбрать для этого правильные условия, пишет агентство "Прайм" со ссылкой на PR-директор одной из компаний, кругосветного путешественника Григория Лугового.

"Сон во время взлета и посадки может быть небезопасным для здоровья: в салоне самолета происходит значительное изменение давления, в связи с чем канал, сообщающий полость среднего уха с глоткой – евстахиева труба – в среднем ухе сужается. Если вовремя не сглотнуть слюну или не зевнуть, это может привести к началу кровотечения из носа, головным болям, в самых критических случаях – повреждению барабанной перепонки", – рассказал он.

Взлет и посадка являются не только наиболее опасными моментами во время всего полета – хотя тут риски намного меньше, чем во время поездки на автомобиле – но и важными с точки зрения заботы о здоровье. Во время сна пассажиры не могут вовремя среагировать на изменение давления и рискуют получить баротравму, последствием которой может стать даже инфекция.

"Чтобы избежать этого, следует потерпеть и постараться не засыпать до того, как самолет наберет высоту. В остальное время полета сон в кресле авиалайнера абсолютно безопасен для организма. Для многих это хорошая возможность расслабиться и отдохнуть, поэтому пренебрегать ей не стоит", – советует Григорий Луговой.

Главное – правильно выбрать место и условия для сна. Самое удобное – расположиться у окна ближе к хвосту самолета. В передней части салона меньше ощущается вибрация авиалайнера, однако там часто находятся дети, поэтому вероятен шум. Важно обращать внимание на то, чтобы рядом с вашим местом не было туалетной кабины. Перед тем, как самолет пойдет на снижение, необходимо проснуться. Для этого можно попросить кого-нибудь разбудить вас или воспользоваться таймером смартфона, советует эксперт.

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Комментарии

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