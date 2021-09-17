Россиянам рассказали, когда у них могут отобрать снятые в банке деньги

Банк не может потребовать вернуть снятые со счета или вклада деньги, этим занимается Агентство по страхованию вкладов.

Агентство по страхованию вкладов часто пользуется этой возможностью, рассказал агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, пишет 47news.

"Обстоятельства, при которых АСВ в судебном порядке требует клиентов банка вернуть полученные денежные средства, очень прозаичны — это лишение банка лицензии и процесс банкротства. И проблема в том, что такого рода "письмо счастья" может прилететь бывшему клиенту проблемного банка даже через год после получения денежных средств, а за этот период они легко могут быть израсходованы", — отметил эксперт.

АСВ предъявляет претензии к тем операциям, которые, по мнению агентства, являются подозрительными и лишают других кредиторов права на получение денежных средств в порядке очереди.

Если у АСВ воздастся впечатление, что по формальным признакам банк отнесся к забравшему деньги вкладчику с предпочтением, то есть он получил деньги "вне очереди" то есть в обход картотечной очереди, то ведомство отправляет требование по возврату средств, поясняет он.

"Также наверняка подозрение вызовут операции по выводу средств лицами или компаниями, связанными с работниками банка, от клерков до совета директоров. Подозрение могут вызвать и платежи, которые существенно превышают стандартные операции клиента, а обоснований этих операций нет. Кроме того, "на карандаш" попадают выводы средств размером более миллиона рублей", — перечислил Коган.

АСВ здесь руководствуется только формальной доказательной базой, поскольку фактических аргументов в пользу того, что клиент знал о проблемах банка заранее, а не снял деньги из-за каких-либо форс-мажорных обстоятельств или ввиду срочной необходимости, обычно не приводится.

При этом агентство заведомо пользуется презумпцией виновности, то есть позиция АСВ такова, что каждый клиент банка, избежавший нервного и долгосрочного процесса банкротства организации, знал о его проблемах и замотивировал сотрудников побыстрее вывести деньги со счетов.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, он советует выбирать надежные банки из топ-20, возможно, даже с госучастием.

При этом Коган уточнил, что агрессивная реклама банка, где фигурируют повышенные ставки, является индикатором того, что банк пытается за счет мелких вкладчиков решить вопросы крупных и привлекает средства, заранее зная, что лопнет.

"Если бывшему клиенту такого банка пришло требование о возврате, нужно срочно писать претензии на АСВ и банк и готовиться к судебным разбирательствам вместе с юристом или адвокатом", — заключил эксперт.