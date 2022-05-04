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Россиянам рассказали о неожиданном вреде смартфонов для здоровья

Новости. Общество
22:00, 06 Мая 2022
фото: © TIMUR REPIN/UNSPLASH

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Врач Половодова рассказала, что наклон головы к смартфону может привести к болям в спине.

Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова предупредила о неожиданной опасности частого использования смартфона для осанки. Ее слова приводит издание Ura.ru, на которое ссылается Лента.ру.

По словам Половодовой, особенно опасно увлечение смартфоном для детей, поскольку оно может привести к болям в спине и искривлению позвоночника. «Проблемы, особенно в шейном отделе, начинают появляться из-за постоянного наклона головы в сторону смартфона, а также из-за того, что человек порой надолго зависает в телефоне, в соцсетях в неудобной позе. И это все, естественно, проявляется механической перегрузкой, напряжением мышц и болевыми ощущениями, в том числе головными болями», — рассказала она.

Врач порекомендовала пользоваться смартфоном непрерывно не более 15 минут. «Многие родители думают, что развитие сколиоза у детей, подростков связано с занятиями в школе, неправильной осанкой, но часто это может быть из-за телефона. Также не стоит забывать, что из-за смартфонов, особенно у тех, кто уменьшает расстояние от экрана до глаз менее 30 сантиметров, пользуется ими ночью в темноте, сильно страдает зрение», — добавила Половодова.

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