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Россиянам рассказали о том, как понять, что к телефону получили доступ мошенники

Новости. Общество
22:00, 02 Сентября 2022
фото: © mordovmedia.ru

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Эксперт назвал признаки того, что к телефону получили доступ посторонние.

Крупные производители в конкурентной гонке уделяют вопросам безопасности недостаточно времени и все чаще выпускают устройства «сырыми», что дает злоумышленникам возможность пробить бреши и внедриться в «мозги» вашего смартфона. Как этому противостоять, рассказывает агентству «Прайм» директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Чаще всего утечки происходят по нашей вине. Переход по неизвестной ссылке, игнорирование предупреждений антивируса, слишком простой пароль становятся причинами серьезных проблем, вплоть до кражи денег, указал он.

«Если возникли малейшие подозрения, что ваш телефон скомпрометирован, обратитесь к вашему сотовому оператору за выпиской звонков и интернет-сессий. Сопоставьте данные с вашими действиями. Так можно выявить периоды, когда смартфон функционирует без вашего ведома и заподозрить, откуда идет подозрительная активность. Установите специализированное программное обеспечение, которое просканирует устройство на предмет так называемых „троянов“ — приложений, дающих возможность мошенникам дистанционно контролировать ваш гаджет», — говорит специалист.

По словам Мясоедова, серьезным сигналом о том, что у кого-то есть доступ к вашему смартфону, могут служить уведомления о сменах паролей, которые вы сами не инициировали. Такие уведомления могут приходить на почту или всплывать в виде пуш-сообщений. Иногда взломанный телефон может непроизвольно отправлять сообщения.

«Поэтому если кто-то из ваших знакомых получил от вас SMS с бессмысленным, на первый взгляд, текстом стоит немедленно принять превентивные меры по защите персональных данных», — предупреждает специалист. Смартфон в такой ситуации необходимо обнулить до заводских настроек, а после установить на него антивирус «именитого разработчика», а также VPN для безопасной работы при подключении к публичным сетям Wi-Fi.

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