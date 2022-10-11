Россиянам разрешили ставить в квартирах хамамы и сауны

В МЧС России допустили установку хамамов и инфракрасных саун в новостройках.

В МЧС России разрешили устанавливать хамамы и инфракрасные кабины в новых многоквартирных жилых домах, пишет ТАСС.



Изменения вступят в силу с 1 декабря 2022 года и относятся к новостройкам.



«В многоквартирных домах не допускается размещать помещения бани и сауны, кроме парильных типа хамам и инфракрасных кабин, а также индивидуальных саун в квартирах», - говорится в документе МЧС России.