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Россиянам ужесточают требования для получения водительских прав

Новости. Общество
20:30, 16 Июня 2022
фото: © Наталья Баграновская, ИА EAOmedia

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Ужесточения коснуться иностранцев, переехавших в Россию, а также водителей, остановленных пьяными за рулем, и тех, кто хочет получить права.

Анализ работы по обеспечению безопасности дорожного движения обусловил подготовку в МВД ряда поправок в действующее законодательство, которые уточнят и ужесточат требования к получению водительских прав определенных категорий, обяжут иностранцев получать российские права, а также сузят возможности для тех, кто уже был задержан за вождение в пьяном виде, вновь получить водительское удостоверение. Об этом рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Сегодня, по словам юриста, любой гражданин может получить права категории D, не имея опыта вождения. Однако, основываясь на зарубежном опыте и статистике ДТП, разработчики проекта посчитали, что для управления автобусом или микроавтобусом необходим будет стаж вождения не менее 1 года легкового авто или грузовика.

«Вполне справедливым видится изменение, запрещающее водителям, наказанным судом за вождение в пьяном виде, в течение года после решения суда сдавать экзамен на права в ГИБДД. Эта норма коснется и тех, кто ранее был наказан за отказ от медосвидетельствования», — отмечает Соловьев.

Также повышению уровня безопасности дорожного движения послужит нововведение, обязывающее иностранных граждан в течение года после получения вида на жительство в России обменять национальное водительское удостоверение на российское, соответственно, с прохождением медицинского освидетельствования и других процедур, в том числе проверки навыков вождения.

Сегодня этого не происходит, и иностранные граждане пользуются национальными правами, выданными бессрочно. При этом, как подчеркивает юрист, их состояние здоровья и водительские навыки «остаются непрозрачными».

В проекте есть норма, значительно упрощающая жизнь автолюбителям, имеющим в собственности прицеп. Сегодня им необходимо получать дополнительную водительскую категорию. По планам разработчиков, если у гражданина уже есть категория B, и он получил еще CE (грузовик с прицепом), нужная категория BE у него появится автоматически при условии, что стаж управления легковой машиной составляет не менее одного года.

«В целом, данные поправки продиктованы жизнью, а некоторые разработаны на основе многочисленных обращений автолюбителей. Планируется, что они вступят в силу с 1 сентября 2023 года», — заключил юрист.

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