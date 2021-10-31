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Россияне хотели бы встретить Хеллоуин в «умирающем» военном городке Карелии - так показал опрос

Новости. Общество
12:41, 31 Октября 2021
фото: pixabay

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Туристы назвали самые желанные города-призраки, где они хотели бы отметить праздник мертвых - Хеллоуин.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос туристов и выяснил, в каком из пока ещё существующих в нашей стране городов-призраков они хотели бы побывать на Хеллоуин.

31 октября во многих странах мира, включая Россию, Украину и Беларусь, отмечают Хеллоуин, или праздник мертвых. Его справляют накануне Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

Заброшенный киногородок в Крыму оказался самым желанным пунктом маршрута туристов для путешествий в конце октября. За него проголосовало 28,57% пользователей соцсетей.

На втором месте — «умирающий» военный городок Буран в Республике Карелия (25%).

В тройку лидеров по популярности у туристов-экстремалов для хеллоуинских поездок также вошел Рыбацкий поселок в Краснодарском крае (12,5%).

Менее желанными, но не менее интересными для путешествий на Хеллоуин стали заброшенные города и поселки в Кабардино-Балкарии, Республике Коми, Ярославской области, Пермском крае, на Камчатке, в Рязанской и Вологодской областях.

Десять самых желанных городов-призраков для путешествий на Хеллоуин:
1. Киногородок, Крым, 28,57%
2. Военный городок Буран, Карелия, 25%
3. Рыбацкий поселок, Краснодарский край, 12,5%
4-5. Тырныауз в Кабардино-Балкарии и Хальмер-Ю в Коми, 7,14%
6. Молога, Ярославская область, 5,36%
7-8-9-10. Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке, Чаронда в Вологодской области, 3,57%

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Комментарии

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stranger
2021-10-31 16:07:25
Предполагаю, у нас в любой конторе, институции, каждый будничный день праздник солидного числа сотрудников под названием - "Холуин". И ни кто об этом не трубит на весь мир. Предполагаю, аморальный шабаш давно стал повседневной нормой.
Изя
2021-10-31 13:30:14
Идиотизм зашкаливает на всех уровнях ))) Топка , ,....!!!)))
топка
2021-10-31 13:43:15
Изя, )))
топка
2021-10-31 13:12:01
Враждебный нашему духу "праздник". Наши люди глаза вытаращили, рот раскрыли и бросились отмечать, сами не зная зачем. :)
Беня
2021-10-31 16:28:48
топка, как зачем? Елки-моталки! Все импортное прогрессивно :)
Гость
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