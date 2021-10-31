Россияне хотели бы встретить Хеллоуин в «умирающем» военном городке Карелии - так показал опрос

Туристы назвали самые желанные города-призраки, где они хотели бы отметить праздник мертвых - Хеллоуин.

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru провёл опрос туристов и выяснил, в каком из пока ещё существующих в нашей стране городов-призраков они хотели бы побывать на Хеллоуин.

31 октября во многих странах мира, включая Россию, Украину и Беларусь, отмечают Хеллоуин, или праздник мертвых. Его справляют накануне Дня всех святых. Праздник символизирует начало зимы и приход нечистых сил.

Заброшенный киногородок в Крыму оказался самым желанным пунктом маршрута туристов для путешествий в конце октября. За него проголосовало 28,57% пользователей соцсетей.

На втором месте — «умирающий» военный городок Буран в Республике Карелия (25%).

В тройку лидеров по популярности у туристов-экстремалов для хеллоуинских поездок также вошел Рыбацкий поселок в Краснодарском крае (12,5%).

Менее желанными, но не менее интересными для путешествий на Хеллоуин стали заброшенные города и поселки в Кабардино-Балкарии, Республике Коми, Ярославской области, Пермском крае, на Камчатке, в Рязанской и Вологодской областях.

Десять самых желанных городов-призраков для путешествий на Хеллоуин:

1. Киногородок, Крым, 28,57%

2. Военный городок Буран, Карелия, 25%

3. Рыбацкий поселок, Краснодарский край, 12,5%

4-5. Тырныауз в Кабардино-Балкарии и Хальмер-Ю в Коми, 7,14%

6. Молога, Ярославская область, 5,36%

7-8-9-10. Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке, Чаронда в Вологодской области, 3,57%