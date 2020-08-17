Россияне мечтают отдохнуть в Карелии в сентябре

Карелия попала в десятку регионов, где россияне мечтают отдохнуть в сентябре.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, куда можно поехать в отпуск в сентябре.

Крым, Краснодарский край, Ленинградская область, Ставропольский край, Абхазия, Карелия, Ростовская область, Волгоградская область, Тверская область и Татарстан составили десятку популярных направлений для отдыха в сентябре этого года.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в сентябре на период от 1 до 10,7 ночи и потратят на проживание от 1,3 до 7,1 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в сентябре в Гагре, Кисловодске и Казани (до 1,5 тысячи рублей в сутки), дороже — в Лахденпохье (более 7 тысячи рублей в сутки).

Данные предоставлены на основании оплаченных заявок жилья для отдыха туристами на период с 1 по 30 сентября 2020 года.

Десять популярных направлений для отпуска в сентябре:

1.Крым, Ялта — 3 163,6 рублей / 9,25 ночи*

2.Краснодарский край, Сочи — 1 971,18 рублей / 10,7 ночи

3.Карелия, Лахденпохья — 7 109,38 рублей / 4,57 ночи

4.Тверская область, Осташков — 3 968,18 рублей / 5,5 ночи

5.Волгоградская область, Волгоград — 3 080 рублей / 1 ночь

6.Ростовская область, Ростов-на-Дону — 2 415,43 рублей / 1,17 ночи

7.Ленинградская область, Санкт-Петербург — 2 308,14 рублей / 6,45 ночи

8.Абхазия, Гагра — 1 514,38 рублей / 10,5 ночи

9.Ставропольский край, Кисловодск — 1 485,65 рублей / 9,18 ночи

10.Татарстан, Казань — 1 275 рублей / 10 ночи