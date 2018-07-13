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Новости. Экономика
20:40, 13 Июля 2018

Россияне начали жить в долг

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Россияне меняют модель потребительского поведения со сберегательной на кредитную.

Население России переходит от сберегательной к кредитной модели поведения, в 2018 году тенденция усилится, указано в мониторинге экономической ситуации в России, подготовленном экспертами Института Гайдара и РАНХиГС, сообщает РБК.

Замедление роста сбережений и ускорение роста кредитования — естественная реакцией людей, стремящихся поддерживать уровень жизни в условиях стагнирующих доходов, отмечает автор статьи "Домашние хозяйства переходят к кредитной модели поведения", старший научный сотрудник института прикладных экономических исследований РАНХиГС Михаил Хромов.

Этот вывод подтверждают последние данные по динамике сбережений и кредитной активности населения. За пять месяцев 2018 года сбережения домашних хозяйств выросли лишь на 1,3%, или на 330 млрд руб. (с корректировкой на изменение курса рубля). Это самый низкий темп притока средств населения на депозиты за январь—май с 2014 года, когда с банковских вкладов наблюдался отток средств.

Одновременно увеличилась задолженность населения перед банками — на 883 млрд руб. (или на 7,1%). Разница между приростом долга по кредитам и приростом вкладов достигла 553 млрд руб. Это 3% расходов россиян на конечное потребление (сумма оборота розничной торговли, расходов на платные услуги и общественное питание), отмечается в исследовании. По итогам 2017 года пропорции были противоположные — прирост вкладов населения превысил рост задолженности перед банками на 900 млрд руб.

По данным Росстата, рост реальных доходов россиян в мае резко замедлился — до 0,3% (к маю 2017 года), в первые месяцы 2018 года доходы росли быстрее — на 5,7% в апреле, на 4,7% в марте и на 4,4% феврале. До этого на протяжении четырех лет в России фиксировался спад реальных доходов (в 2017 году они сократились на 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%).

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