Россияне назвали главные достоинства и недостатки нации

Социологи провели исследование, посвященное образу нации в глазах самих россиян.

Участникам предлагалось выбрать из предложенного списка не более пяти эпитетов, которые, на их взгляд, лучше всего характеризуют русских.

"Народный рейтинг" показал, что главным качеством русских является гостеприимство (его назвали 45% опрошенных россиян). На втором месте, по данным всероссийского опроса, — трудолюбие (41%). Третью строчку занимает душевность (33%)", — говорится в материалах ВЦИOМа.

По мнению респондентов, также в пятерку наиболее характерных национальных черт входят щедрость (26%) и общительность (25%).

Среди недостатков, согласно данным ВЦИОМа, лидирует пьянство (16%) и лень (13%), еще 6% опрошенных говорят об отсутствии у русских людей дисциплины. Грубость и хитрость упомянули 5% опрошенных.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 23–24 мая среди 2 тыс. респондентов старше 18 лет, пишут "Известия".