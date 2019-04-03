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Новости. Общество
20:40, 03 Апреля 2019
фото: © filmpro.ru

Россияне назвали минимальный доход, чтобы выживать

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Российской семье требуется 58,5 тысячи рублей, чтобы купить необходимое и "свести концы с концами".

Чтобы иметь возможность купить самое необходимое и «свести концы с концами», ежемесячный доход российской семьи должен составлять в среднем хотя бы 58,5 тыс. руб. Такие данные содержатся в представленном 1 апреля масштабном исследовании Росстата. А минимальный доход, необходимый многодетной семье, составляет 82 тысячи рублей в месяц, пишет РБК.

Молодым семьям требуется минимум 68-69 тысяч, неполным семьям (только один родитель) — 62,5 тысячи. Семьям пенсионеров нужно 38,3 тысячи рублей.

При этом 79,5% российских семей не всегда могут позволить себе приобрести необходимый минимум товаров (субъективный, свой для каждого домохозяйства), не выходя за пределы дохода. Более половины семей (53%) не могут справиться с неожиданными тратами (срочный ремонт или медицинские услуги).

Почти половина (49,1%) не может позволить недельный отпуск вне дома каждый год. Более трети не могут приобрести каждому члену семьи две пары обуви, подходящей по сезону. Четверть не имеет возможности пригласить гостей на семейное торжество. Не могут позволить себе употреблять фрукты в любое время года 21,1%.

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября 2018 года во всех регионах. В нем приняли участие 60 тысяч домохозяйств.

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