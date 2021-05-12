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Россияне назвали самые бюджетные направления для отпуска летом

Новости. Общество
19:40, 13 Мая 2021
фото: © Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Самыми бюджетными направлениями для отдыха внутри страны российские туристы назвали небольшие поселки и города на Черноморском побережье и вблизи Азовского моря.

Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, результаты которого поступили в редакцию Ленты.ру.

Так, по данным аналитиков, 37 процентов опрошенных отметили, что в России можно найти дешевые места для отпуска летом. Помимо черноморских курортов они перечислили Дагестан и города Кавказских Минеральных Вод.

При этом 21 процент респондентов считает, что недорого отдохнуть получится только дома или на даче. Пять процентов уверены, что если границы откроют, то самые дешевые путевки будет предлагать Турция.

Еще три процента туристов надеются на доступный по цене отпуск в Греции, которая должна в скором времени снять лимит на количество путешественников из России. По два процента опрошенных для бюджетного отдыха за рубежом указывали Абхазию, Кипр и Египет.

Кроме того, эксперты заметили, что 60 процентов россиян уверены в необходимости заранее бронировать билеты и места размещения для получения более выгодных предложений.

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