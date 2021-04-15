Россияне назвали своих самых "вредных" коллег

Сложнее всего общаться на работе с бухгалтерами и юристами, считают россияне.

Опрос провел сервис по поиску работы Superjob, передает Лента.ру.

Также в числе своих самых "вредных" коллег опрошенные назвали менеджеров по продажам, IT-специалистов, а также представителей собственной профессии. Около 36 процентов россиян сообщили, что легко общаются на работе с коллегами из разных сфер.

В трудностях коммуникации мужчины признаются чаще женщин. Однако последним сложнее дается общение с IT-специалистами, инженерами, менеджерами банков и водителями. Около 42 процентов женщин не испытывают никаких сложностей с общением, среди мужчин таковых 29 процентов.

По мнению семи процентов опрошенных, трудности с коммуникацией не зависят от профессии: гораздо важнее особенности характера, темперамента и черты личности коллеги.