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Новости. Общество
20:40, 06 Июня 2018

Россияне назвали виновных в росте цен на бензин

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Цены на бензин растут из-за нефтяных компаний, правительства, а также западных санкций.

Так считают большинство россиян, опрошенных ВЦИОМ. Несмотря на меры, предпринимаемые властями, рост продолжится, уверены почти 80% опрошенных, сообщает РБК.

Практически две трети россиян, принявших участие в опросе ВЦИОМ (64%), отметили значительный рост цен на бензин в последние два месяца, среди автовладельцев так считают 79%, следует из результатов исследования, которые есть у РБК. Лишь 1% опрошенных увидели незначительное снижение стоимости топлива.

В телефонном опросе, который ВЦИОМ проводил 27–28 мая, приняли участие около 2 тыс. человек старше 18 лет.

Около 83% респондентов считают, что рост цен на топливо ухудшит их материальное положение. Больше половины водителей думают, что из-за увеличения затрат на топливо у них могут возникнуть серьезные финансовые трудности.

Среди причин роста стоимости бензина чаще всего россияне называют экономическую политику российских властей (66%), о внешних факторах сказал 21% опрошенных. Респонденты винят в росте цен на бензин в первую очередь нефтяные компании (46%) и правительство (40%), на третьем месте (19%) — владельцы автозаправок. 12% назвали виновным президента России Владимира Путина, 10% россиян — виновниками роста цен на бензин западные страны, которые ввели антироссийские санкции, а еще 9% — Государственную Думу и Совет Федерации (можно было назвать два варианта ответа).

За январь—май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%, в том числе литр АИ-92 — на 7,7%, а литр дизтоплива — на 7,9%, сообщал Росстат. При этом уровень инфляции с начала года составил лишь 1,6%.

В конце мая правительство решило снизить акцизы на топливо начиная с 1 июня, чтобы удержать цены: акцизы на бензин были снижены на 3 тыс. за тонну, на дизтопливо — на 2 тыс. руб. Во время совещания с вице-премьерами 4 июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что ни одна компания, занимающаяся производством, поставками и продажей бензина, в такой ситуации на топливном рынке «не должна проявлять эгоизма». По его словам, прежде всего необходимо контролировать соблюдение уже достигнутых договоренностей, однако в случае, если этого будет недостаточно, правительство должно разработать комплекс оперативных мер.

Несмотря на заверения чиновников о стабилизации цен на бензин и предпринятые меры, 78% опрошенных ВЦИОМ россиян ждут продолжения роста цен на бензин, а только 5% надеются, что бензин подешевеет. Рост цен немного замедлится в результате снижения акцизов, но в итоге бензин все равно подорожает.

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