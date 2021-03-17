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Россияне назвали желаемую зарплату

Новости. Общество
21:30, 17 Марта 2021
фото: © РИА Новости / Максим Богодвид
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Россияне хотели бы получать 107 тысяч рублей ежемесячно, выяснили исследователи.

Зарплатные ожидания выросли на 44 процента за год после снятия коронавирусных ограничений. Об этом говорится в исследовании "Работа.ру" (есть в распоряжении "Ленты.ру").

Уровень желаемых доходов отличается в зависимости от региона. Например, жители Москвы назвали желаемый заработок в размере 118 тысяч рублей в месяц, а жители Санкт-Петербурга — 102 тысяч рублей.

"Более низкие зарплатные ожидания в период снятия ограничительных мер связаны с общей нестабильной экономической ситуацией и упадком потребительских настроений в тот момент. По мере восстановления рынка и возобновления деятельности компаний зарплатные ожидания кандидатов также начали расти", — заявил коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий.

Согласно прошлому исследованию "Работа.ру", наибольшая доля довольных своей работой россиян трудятся в сфере информационных технологий (60 процентов), в ресторанах и кафе (52 процента), а также в медицине (50 процентов).

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев назвал официальный уровень бедности в стране заниженным как минимум в два раза. По его мнению, бедность достигла уже крайних размеров. Депутат считает, что бедными можно назвать 40 процентов россиян.

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Комментарии

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nae
2021-03-17 21:46:41
Согласен.
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