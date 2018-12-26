Россияне потратили в соцсетях и мессенджерах 591 млрд рублей

За год около 39 млн россиян совершили покупки в социальных сетях и мессенджерах на сумму около 591 миллиардов рублей

Речь идет о покупках p2p (person-to-person, пользователи для пользователей), совершенных в период с декабря 2017 по декабрь 2018 года; 39 млн пользователей — это 55% от общего числа российских интернет-пользователей, сообщает РБК.

Больше половины всех покупателей совершали хотя бы одну покупку на сайтах sharing economy (экономика совместного потребления — модель, на которой построены Airbnb.ru, "Ремонтник.ру" и прочих) и в социальных сетях. Это 67% и 55% пользователей соответственно. На сервисах объявлений — 30%, а в мессенджерах — 13%.

Из всех пользователей соцсетей 31% делал там покупки хотя бы раз за последний год. Наиболее популярная площадка — "ВКонтакте" (44% от всех пользователей Рунета), в топ-3 входят также Avito (28%) и "Юла" (16%).