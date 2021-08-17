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Россияне пожаловались на ухудшение качества колбасы

Новости. Общество
20:30, 19 Августа 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Роскачество сообщает, что 72% опрошенных россиян отметили ухудшение качества колбасных изделий.

Качество основных продуктов питания в РФ после начала пандемии снизилось, считают 39% россиян, а больше всего претензий — к колбасе, молоку и сыру. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение Роскачества.

Центр изучения потребительского поведения организации собеседовал 1028 человек из восьми федеральных округов, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. «Так, 39% уверены, что качество некоторых продуктов снизилось. 57% думают, что за последний год качество особо не изменилось, 4% склоняются к тому, что оно повысилось», — говорится в сообщении.

Больше всего качество продуктов снизилось в категории «колбасные изделия и деликатесы» — ухудшение отметили 72% опрошенных. Кроме того, ниже стало качество молочных продуктов — так считают 59% респондентов, сыров (55%), мяса (41%), рыбы (29%), а также свежих овощей (38%) и фруктов (33%),

Более низкое качество кондитерских изделий и сладостей отметили 37% участников опроса, хлебобулочные изделия перестали нравиться 36%. Мнение об ухудшении качества алкоголя высказали 20% опрошенных, а к безалкогольным напиткам, в частности — воде, претензии были у 14%.

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