Россияне признались, сколько денег им нужно для достойной жизни на пенсии

Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению жителей России 40 тысяч рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного порталом по трудоустройству Superjob с 24 сентября по 2 октября среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысяч рублей и 37,5 тысяч рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно 32,6 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет уже нужно 43 тысячи рублей, выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Запросы на размер пенсии у россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц составили 44,3 тысячи рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей - 33 тысячи рублей.

В то же время средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера по данным ПФР составляет в этом году 15,4 тысячи рублей, сообщает ТАСС.