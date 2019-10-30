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Новости. Экономика
20:40, 30 Октября 2019
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Россияне признались, сколько денег им нужно для достойной жизни на пенсии

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Средний размер пенсии, который обеспечит достойную старость, должен составить по мнению жителей России 40 тысяч рублей.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные опроса, проведенного порталом по трудоустройству Superjob с 24 сентября по 2 октября среди 1,6 тысячи респондентов старше 18 лет.

Запросы мужчин превышают запросы женщин: 42,1 тысяч рублей и 37,5 тысяч рублей соответственно. Молодежь до 24 лет считает, что для достойной жизни на пенсии достаточно 32,6 тысяч рублей, а россиянам старше 45 лет уже нужно 43 тысячи рублей, выяснили аналитики портала по трудоустройству.

Запросы на размер пенсии у россиян с доходом от 80 тысяч рублей в месяц составили 44,3 тысячи рублей, а у россиян с зарплатой до 30 тысяч рублей - 33 тысячи рублей.

В то же время средний размер пенсии по старости неработающего пенсионера по данным ПФР составляет в этом году 15,4 тысячи рублей, сообщает ТАСС.

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