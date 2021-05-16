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Россияне рассказали, какой первый взнос по ипотеке могут себе позволить

Новости. Общество
20:40, 16 Мая 2021
фото: Ярослав Чингаев/ТАСС
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Больше половины россиян (54%), оформляющих ипотеку, могут внести не более 20% от стоимости приобретаемого жилья в рамках первоначального взноса.

Об этом говорится в исследовании портала Online-Ipoteka, которое есть в распоряжении РИА Новости.

«Тридцать семь процентов оплачивают от 20% до 50% стоимости приобретаемой недвижимости, только девять процентов — более 50%», — отметили аналитики.

По данным компании, 37% респондентов откладывают на первый взнос около 30% от суммы ежемесячного дохода, 39% россиян — от 30 до 40% ежемесячных заработков, при этом большую часть зарплаты готовы откладывать на ипотеку всего 5% опрошенных.

Больше всего заемщиков, вносящих более половины суммы от стоимости жилья в качестве первого взноса, проживают в Магадане, Омске и Тюмени. В Москве и Московской области оплатить больше 50% от цены приобретаемой недвижимости могут позволить себе 16% и 22% заемщиков соответственно. При этом лишь 10% опрошенных в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге готовы предоставить в качестве первого взноса больше половины от стоимости покупки.

Компания провела исследование в мае, в нем приняло участие 7500 потребителей финансовых услуг по всей России.

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