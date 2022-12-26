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Россияне стали абсолютными лидерами среди покупателей жилья в популярной курортной стране

Новости. Общество
22:00, 26 Декабря 2022
фото: aravana-mfo.com

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В 2022 году жители России купили недвижимости в Турции больше, чем представители многих других стран, вместе взятые.

В январе — ноябре 2022 года иностранцы приобрели в Турции 61,74 тысяч жилых объектов, что на 20,23% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на Бюро статистики Турции (TURKSTAT).

Первое место среди иностранцев, которые приобрели за 11 месяцев этого года жилую недвижимость в Турции, заняли россияне. На их долю пришлось 13,9 тысячи лотов.

Второе место по сделкам с жилой недвижимостью заняли иранцы (7,54 тысячи), третье — иракцы (5,89 тысячи). На четвертом месте — граждане Германии (2,49 тысячи сделок), а замыкают пятерку лидеров представители Казахстана, которые приобрели 2,43 тыс. лотов.

По данным TURKSTAT, число сделок по покупке россиянами жилья в Турции резко выросло в октябре 2022 года, то есть после начала в России частичной мобилизации. В ноябре этого года граждане России приобрели в Турции 2575 домов и квартир, что впятеро выше показателя второго места. Второе место по сделкам с жилой недвижимостью в Турции заняли иранцы (510), третье — иракцы (331). Четвертое место заняли граждане Украины (277 сделок), а замыкают пятерку лидеров граждане Германии, на долю которых пришлось 224 сделки.

По данным аналитиков международной брокерской компании Propriеtе Gеnеrale Group, помимо Турции, среди покупателей недвижимости из России в этом году популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты и Казахстан.

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