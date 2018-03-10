Россияне стали лидерами по туризму в Финляндии в начале года

Россияне стали самой многочисленной группой иностранных туристов в Финляндии в начале года. Об этом сообщило в четверг финское Государственное управление статистики.

"Январь традиционно является самым популярным месяцем у путешественников из России. Такая тенденция продолжилась и в этом году — россияне стали самой большой группой иностранцев в Финляндии — на них пришлось 164 тыс. ночевок в финских отелях (из 670 тыс., пришедшихся на иностранных туристо", — отмечает Государственное управление статистики.

Количество их ночевок по сравнению с январем прошлого года выросло почти на 6%. В целом, подсчитали в управлении статистики, в начале наступившего года каждый четвертый иностранный турист в Суоми был россиянином. Чаще всего путешественники из РФ посещали столичный регион — Уусимаа, число поездок туда выросло на 23%.

Как сообщает news.rambler со ссылкой на ТАСС, на втором месте по общему количеству ночевок — британцы, далее идут французы и немцы. Двумя основными точками притяжения иностранцев также стала столица и Лапландия.

Путешественники из России при этом продолжают оставаться в лидерах по посещению Финляндии: за минувший год количество их ночевок в стране составило 809 тыс.

Как отмечают эксперты, россияне постепенно возвращаются в Суоми после спада, который продолжался после 2013 года в течение нескольких лет из-за экономической ситуации и падения курса рубля — еще пять лет назад число ночевок туристов из РФ в Финляндии превышало миллион в год.