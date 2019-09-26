Россияне стали реже консервировать продукты на зиму

За последние восемь лет число россиян, делающих заготовки на зиму из овощей и фруктов, снизилось на 17%.

Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные исследования, проведенного холдингом "Ромир".

"Ровно треть россиян (33%) занимается домашними заготовками на зиму. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году 47% делали домашние заготовки, а в 2011 – половина опрошенных (50%)", — показали данные исследования.

При этом 37% из тех, кто занимается домашними заготовками, обеспечивают ими от 10% до 29% общей продуктовой корзины домохозяйства. А у ещё 15% домашние заготовки составляют половину и более их общей продуктовой корзины.

"В 2015 году результат был такой же, а в 2011 – в два раза больше (30%)", — показали результаты опроса.

В целом снизилось число семей, у которых доля домашних заготовок в общем объеме потребляемых продуктов занимает от 30% до 49% — с 37% в 2015 году до 20% в 2019 году.

"Более трети респондентов (37%) в этом году заявили, что объем собственных фруктов и овощей составляет от 10% до 29% от общей продуктовой корзины. Этот показатель выше, чем в предыдущие годы: в 2015 году он равнялся 31%, в 2011 – 32%", — говорится в исследовании.