Россияне тратят на еду почти треть дохода

В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, свидетельствуют результаты исследования агентства РИА Рейтинг.

В ходе исследования изучались структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции. Использовались данные национальных статистических служб и Росстата, а также МВФ, пишет "РИА Новости".

Лидером рейтинга (по наименьшей доле продуктов питания в структуре расходов) стал Люксембург. Жители этой страны тратят на питание лишь 8,7% своих расходов.

Наибольшая доля расходов на продукты среди участников исследования у граждан постсоветских стран и государств Восточной Европы.

Россия занимает в рейтинге 31-е место, по соседству с Черногорией и Литвой. По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт.



Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов. Более 40% расходов приходится на продукты питания у жителей Казахстана и Молдавии.