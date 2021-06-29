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Россияне вынуждены платить штрафы за отмену бронирования тура в Краснодарский край

Новости. Общество
20:30, 29 Июня 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Россиянам раскрыли размеры штрафов за отмену бронирования тура на Кубань из-за введенных властями региона ограничений.

Об этом со ссылкой на портал Tourdom сообщает Лента.ру.

Уточняется, что единого решения по этому вопросу у туроператоров нет. Например, оператор «Библио-Глобус» выставляет за отмену путевки штраф в размере 500 рублей. «Пояснили, что такое правило действует, если до заезда 22 и более суток. Срок возврата пообещали в пределах 60 рабочих дней», — рассказывают туристы и называют такой подход лояльным.

В «Интуристе» на туристов-отказников возлагают сумму, которую выставит отель. Кроме того, в TUI Россия «предложили перезачесть средства на любую другую заявку» и заявили о необходимости большого количества времени на возврат средств.

По словам участников рынка, известны ситуации, когда за отказ от поездки в Краснодарский край выставляют штрафы, близкие к 100-процентой стоимости, и клиенты фактически оказываются принуждены к отдыху.

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Комментарии

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кир
2021-06-29 21:18:58
Пофиг ихние проблемы, - сказал кот. Шастать не надо в пандемию, а дома сидеть.
Гость
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