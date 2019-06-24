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Новости. Общество
21:05, 24 Июня 2019
фото: ТАСС / Дмитрий Беркут

Россияне высказали отношение к четырехдневной рабочей неделе

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Почти половина россиян (48%) не поддерживает предложение по возможному сокращению рабочей недели до четырех дней.

Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, пишет РИА Новости. По данным исследования, 48% респондентов не поддерживают идею о рабочей четырехдневке. К такому переходу положительно отнеслись бы около трети опрошенных (29%). Ещё 17% заявили, что им все равно, а 6% — затруднились ответить.

Среди тех, кто поддерживает предложение по сокращению рабочей недели, в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга (36%), других городов-миллионников (34%), а также 25-34-летние граждане (39%).

Из респондентов, которые, наоборот, не приветствуют данную инициативу, больше жителей небольших населенных пунктов в 100-500 тысяч человек (52%), городов с населением 500-950 тысяч человек (50%), а также опрошенные 60 лет и старше (58%).

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, перспектива радикального — на 20% — сокращения рабочей недели пока скорее пугает, чем привлекает россиян.

"Страхи в основном связаны с вероятным сокращением получаемого дохода, что критично прежде всего для самых бедных и уязвимых слоев населения — пенсионеров и селян. Сторонники сокращения рабочей недели, напротив, рассчитывают более продуктивно использовать высвободившееся время и благодаря ему улучшить баланс между работой, отдыхом и личной жизнью", — сказал Федоров, слова которого приводятся в пресс-релизе к опросу ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13 июня 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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