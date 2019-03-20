Россияне высказали свое мнение о феминизме

Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин.

Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМа.

Так, 62% опрошенных считают, что нужно стремиться к полному равенству прав мужчин и обязанностей, а полное гендерное равенство обязанностей поддерживают 59%, пишет РБК.

В возможность равенства прав мужчин и женщин только в отдельных сферах верят 42% респондентов, во всех сферах – 38%. С утверждением, что равноправие в целом невозможно, согласны 13%.

Каждый второй респондент (53%) считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах. Каждый третий участник опроса (32%) – что равенство обязанностей возможно во всех областях.

Феминистическое движение, направленное на достижение равноправия в политических, экономических и социальных сферах, поддержали 31% россиян, при этом наибольшую долю этого значения составляют россияне в возрасте от 18 до 24 лет (44%). Против феминизма выступили 55% опрошенных, наибольшую долю в данном случае составили лица 45–59 лет (60%).