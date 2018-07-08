Россияне за год оставили в Финляндии 23 млрд рублей

Приграничный регион Южная Карелия продолжает оставаться для россиян одним большим супермаркетом. На что наши шопинг-туристы тратят деньги и как меняется список покупок, рассказали финские аналитики.

Согласно исследованию финского аналитического центра TAK, 1,6 млн россиян, которые посетили в 2017 году Южную Карелию, оставили в Финляндии 346 млн евро (почти 23 млрд рублей по среднему курсу 2017-го), из них 298 млн — на шопинг. Это почти столько же, сколько и в 2013-м, самом «урожайном» для финского ретейла и туризма году — тогда россияне заплатили 360 млн евро, пишет "Фонтанка.ру".

Почти 80% наших соотечественников, приезжая в Финляндию, посещают финские магазины. Главная статья расходов — продукты питания и бытовые товары — остаётся неизменной, однако, согласно данным исследования, по сравнению с другими статьями за год она выросла больше, чем остальные.

Увеличилось число любителей финских сладостей. Помимо еды, россияне стали покупать больше одежды, а также электроники и бытовой техники. С другой стороны, резко снизился спрос на посуду и товары для дома, меньше туристов интересуют лекарства и обувь. Поскольку большинство едут лишь на день, то тратиться на отели не приходится. Несмотря на общий рост расходов, на размещении наши соотечественники стали экономить даже чуть больше, чем в 2016-м.

"Российские клиенты играют важную роль в нашем ретейле. Они также влияют на уровень занятости в этом секторе", – отмечает глава Торговой палаты Южной Карелии Мика Пелтонен.

Эксперт полагает, что по итогам 2018 года тоже можно будет наблюдать положительный тренд. "Мой прогноз на 2018 год весьма оптимистичный, но всё зависит от трёх главных факторов: стабильный курс рубля, рост покупательской способности и ассортимента товаров и уровня услуг для российских клиентов", – уверен Пелтонен.