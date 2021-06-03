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Россиянин ограбил зоомагазин ради попугаев для девушки

Новости. Общество
21:30, 03 Июня 2021
фото: pixabay.com / Kapa65

В городе Артем Приморского края россиянин, угрожая ножом, ограбил зоомагазин, забрав из кассы 700 рублей и клетку с волнистыми попугаями.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайте УМВД региона.

Преступление было совершено в декабре 2020 года, 28-летнего жителя задержали по горячим следам. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение разбойного нападения. По словам мужчины, на деньги он планировал купить спиртное, а попугаев взял ради девушки — в подарок. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ («Разбой») завершено, теперь суд определит меру наказания. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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