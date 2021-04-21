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Мужчина попытался восстановить паспорт и узнал о своей смерти

Новости. Общество
19:10, 22 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Житель Дзержинска хотел восстановить свой паспорт и узнал, что умер.

45-летний Владимир много лет выпивал и жил на улице. Мужчину нашли сотрудники благотворительного фонда, предложили вылечиться и начать работать, но выяснилось, что Владимир потерял все свои документы. Он пришел в миграционную службу и узнал, что скончался 15 ноября 2017 года в 13:45. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «Ni Mash».

Пока пытаются выяснить причину «смерти» и «воскресить» Владимира, он находится у благотворителей и там же работает.

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