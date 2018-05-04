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Новости. Криминал
21:05, 04 Мая 2018
фото: Мария Дапирка / VK

Россиянка получила во Вьетнаме пожизненный срок за ввоз кокаина

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Россиянка Мария Дапирка приговорена к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам. Ранее она заявляла, что о наркотиках ничего не знала, а чемодан, в котором нашли вещество, получила в подарок.

Суд Хошимина приговорил гражданку России Марию Дапирку к пожизненному заключению за ввоз кокаина во Вьетнам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката девушки Сункара Нурмагамбетова.

Информацию о приговоре подтвердили в генконсульстве России в Хошимине, отмечает РБК.

"На заседании присутствовали ее адвокаты и сотрудники генконсульства. Народный суд вынес Дапирке обвинительный приговор на пожизненное заключение. В случае если она не обжалует решение суда, то через 30 дней приговор вступит в силу", — сообщил дежурный дипломат в генконсульстве.

Сотрудник генконсульства добавил, что россиянка въехала во Вьетнам четыре года назад и все это время находилась под следствием.

Нурмагамбетов заявил, что "будет предпринимать все возможные действия для защиты прав и законных интересов" россиянки.

Адвокат также отметил, что Дапирка с самого начала не признавала своей вины. "И наши ожидания заключались в оправдательном приговоре", — сказал он.

Жительница Ростова-на-Дону была задержана 23 августа 2014 года в аэропорту Хошимина. Местная полиция нашла в ее чемодане 2,78 кг кокаина. О том, что девушку, которой на момент задержания было 28 лет, отправили во вьетнамскую тюрьму, ее семья узнала только спустя две недели.

Родственники россиянки тогда рассказали, что последний год перед задержанием она жила в Таиланде, где работала экскурсоводом. Сама Дапирка утверждала, что о наркотиках ничего не знала, а чемодан, в котором нашли кокаин, ей подарил друг, нигериец.

Согласно вьетнамскому законодательству хранение и приобретение кокаина и героина (в количестве более 100 г) карается пожизненным заключением. Уголовный кодекс страны был изменен летом 2016 года, до этого максимальным наказанием за такое преступление была смертная казнь.

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