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Российская певица выступила на "Оскаре-2020" (ВИДЕО)

Новости. Общество
19:10, 10 Февраля 2020
фото: © Владимир Степанов/jazzport.ru
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В Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар".

В этот вечер многочисленных голливудских звезд ждал сюрприз в виде выступления 42-летней джазовой певицы Анны Бутурлиной, пишет Cosmopolitan.

Во время церемонии со сцены прозвучал фрагмент песни Into the Unknown из мультфильма "Холодное сердце-2" на восьми языках, в том числе и на русском. Вместе с американской певицей Индиной Мензел, озвучившей героиню Эльзу в оригинальной версии мультфильма, вышли артистки из Германии, Японии, Польши, Тайланда, Испании, Дании и Норвегии.

От России выступила Анна Бутурлина. Она озвучила Эльзу в двух частях анимационного фильма. 

Певица дает сольные концерты на крупнейших мировых сценах. 

Композиция Into the Unknown стала номинантом на "Оскар" в категории "Лучшая песня". Однако награда досталась Элтону Джону за песню "(I'm Gonna) Love Me Again", которую он записал для фильма "Рокетмен".

Церемонию посетила еще одна российская знаменитость. Филипп Киркоров пришел на мероприятие в компании светской львицы Алисы Бартовой. 

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