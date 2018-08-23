Российская сеть аттракционов планирует строительство в Карелии

Российская компания "Культ Строй", которая строит в разных городах России перевернутые дома в качестве аттракциона, планирует бизнес в Петрозаводске.

Компания объявила о поиске партнеров, которым предлагается приобрести франшизу "Перевернутый дом".

Смысл аттракциона заключается в том, посетители, заходя внутрь, видят все интерьеры, мебель, бытовую технику и другие предметы над своей головой. Посетители как будто оказываются на потолке. По утверждению разработчиков проекта, аттракцион влияет на вестибулярный аппарат посетителей, некоторые чувствуют головокружение.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".