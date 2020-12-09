Российская соцсеть назвала самые обсуждаемые события 2020 года

Российская социальная сеть "Одноклассники" проанализировала, что обсуждали пользователи в 2020 году.

Помимо пандемии коронавируса, которая стала наиболее обсуждаемым событием, в соцсети активно обсуждали голосование по поправкам в Конституцию и события в Белоруссии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в Ленту.ру.

Самым упоминаемым событием стал коронавирус — за год в "Одноклассниках" пользователи написали о нем более 22,7 миллиона раз. Также в соцсети активно обсуждали перенос Парада Победы, новый формат Евровидения, перенос на следующий год чемпионата Европы по футболу и летних Олимпийских игр в Токио, голосование по поправкам в Конституцию России, президентские выборы и протесты в Белоруссии, акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала, а также конфликт в Нагорном Карабахе.

Главной утратой для пользователей стала кончина Михаила Жванецкого. Также активно обсуждали смерть эстрадной певицы Валентины Легкоступовой, режиссера и актера Армена Джигарханяна, аргентинского футболиста Диего Марадоны и актера Бориса Клюева.

Самым обсуждаемым актером стал Михаил Ефремов, который попал в аварию в центре Москвы. Также в топ-3 вошли Павел Деревянко и Константин Хабенский.

Среди музыкантов самыми обсуждаемыми в ОК стали певица и телеведущая Ольга Бузова, российский музыкант, режиссер и продюсер Василий Вакуленко (Баста), российский певец Дима Билан, украинская поп-группа Artik & Asti и певица Полина Гагарина.

Список спортсменов, которые вызывали больше всего обсуждений в соцсети, возглавили футболисты Лионель Месси, Артем Дзюба, Криштиану Роналду, а также звезды UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор.

Исследование было проведено на основе анализа публикаций и комментариев пользователей "Одноклассников" в открытом доступе. Для оценки упоминаемости событий, явлений и людей учитывались общее количество упоминаний события за весь год и всплески активностей на определенную тему, а также резонанс событий во времени.

Ранее "Одноклассники" провели исследование, согласно которому в пятерку самых желанных для россиян подарков на Новый год входят деньги (их выбрали 36 процентов опрошенных), электроника (21 процент опрошенных), путешествия (19 процентов опрошенных), косметика и парфюмерия, товары по уходу за собой (по 18 процентов опрошенных).