Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа

Танцовщица из Санкт-Петербурга поставила точку в отношениях с 56-летним Джонни Деппом.

Россиянка устала от его судебных разбирательств с бывшей женой Эмбер Херд, пишет Cosmopolitan.

Отношения между Полиной Глен и голливудским актером завязались в январе 2017 года. Танцовщица выступила на одном из светских мероприятий за рубежом и привела в восторг звезду фильма "Пираты Карибского моря". Роман вспыхнул сразу, девушка переехала к Деппу в его особняк в США.

Артист был очарован возлюбленной. Он собирался сделать девушке предложение и хотел познакомиться с ее родителями – Ириной и Геннадием. Однако планы сорвались из-за затянувшегося бракоразводного процесса Джонни и актрисы Эмбер Херд.

По словам Глен, голливудский актер полностью отдает себя выяснениям отношений с бывшей. Он стал редко уделять время Полине и постоянно находился в напряжении. Из-за этого танцовщице пришлось прервать отношения с Деппом и вернуться на родину.

На решение девушки о разрыве повлияло и общественное мнение. Глен стала жертвой хейтеров, которые осуждали ее за роман со звездой.