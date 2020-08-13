Российская вакцина от COVID-19 защитит организм минимум два года

В центре им. Гамалеи отметили, что она отличается от зарубежных аналогов тем, что является двухкомпонентной.

Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение как минимум двух лет после ее введения, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", – сказал он.

Ранее в Минздраве РФ говорили, что опыт применения векторных вакцин, к которым относится разработка центра им. Гамалеи, показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Также Гинцбург связал критику российской вакцины от коронавируса с конкуренцией.



"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, какую вы реакцию хотели увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Никто не рассчитывал на том свободном рынке, на котором на десятки лет вперед поделена каждая ампула, каждый флакон, что появятся дополнительные ампулы и флаконы, по всей видимости, с большой вероятностью, с гораздо лучшими потребительскими свойствами по сравнению с теми, которые сейчас будут появляться на рынке Западной Европы и американском рынке. Это прямая борьба за конкретные деньги", – заявил глава центра.

Гинцбург также отметил, что отечественный вакцинный препарат полностью безопасен и был зарегистрирован согласно всем нормам и правилам законодательства.