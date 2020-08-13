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Российская вакцина от COVID-19 защитит организм минимум два года

Новости. Общество
21:05, 13 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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В центре им. Гамалеи отметили, что она отличается от зарубежных аналогов тем, что является двухкомпонентной.

Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение как минимум двух лет после ее введения, пишет ТАСС, ссылаясь на слова главы Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александра Гинцбурга.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", – сказал он.

Ранее в Минздраве РФ говорили, что опыт применения векторных вакцин, к которым относится разработка центра им. Гамалеи, показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Также Гинцбург связал критику российской вакцины от коронавируса с конкуренцией. 

"Подумайте, если с помощью российской вакцины конкретные люди, конкретные фирмы лишаются многих миллиардов долларов, какую вы реакцию хотели увидеть? Мне кажется, реакция совершенно нормальная. Никто не рассчитывал на том свободном рынке, на котором на десятки лет вперед поделена каждая ампула, каждый флакон, что появятся дополнительные ампулы и флаконы, по всей видимости, с большой вероятностью, с гораздо лучшими потребительскими свойствами по сравнению с теми, которые сейчас будут появляться на рынке Западной Европы и американском рынке. Это прямая борьба за конкретные деньги", – заявил глава центра.

Гинцбург также отметил, что отечественный вакцинный препарат полностью безопасен и был зарегистрирован согласно всем нормам и правилам законодательства.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Off
2020-08-13 21:20:54
"Достоверные результаты исследований вакцины на людях не опубликованы. Известно только, что в тестировании препарата с июня приняли участие две группы по 38 добровольцев, и что официально ни о каких побочных эффектах не сообщается. И это уже само по себе странно, поскольку любая вакцина имеет какие-либо побочные эффекты - пусть даже это небольшой отек в месте инъекции.".."Обычно процедура утверждения нового препарата предусматривает, что вакцины-кандидаты получают разрешение на регистрацию только после успешного завершения третьей фазы: клинических испытаний. Это решающий этап, в ходе которого вакцина тестируется на нескольких тысячах добровольцев, - только так можно выявить возможные побочные эффекты препарата.
Ответ на вопрос о том, как переносится вакцина на фоне каких-либо заболеваний и действительно ли она эффективна, можно будет получить лишь после завершения третьей фазы." ................То есть, власти решил третью фазу испытать ,непосредственно на жителях России.
Juniper59
2020-08-13 21:19:10
Вот. Началось.
Пока мировые компании (с иным финансированием и иными возможностями) не спешат и делают проверенный продукт - наши ляпают на коленке что-то, возможно даже и гениальное, но не изученное в полной мере и не протестированное всесторонне... и сразу же - "препарат зарегистрирован согласно всем правилам законодательства".
Как я ждал именно этой фразы.
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