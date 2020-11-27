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Российская вакцина от коронавируса поступит в регионы в 2021 году

Новости. Общество
21:05, 27 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Роспотребнадзор
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Вакцина не даст пожизненного иммунитета.

Массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируется начать в 2021 году. Однако, по словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александра Рыжикова, часть доз отечественной вакцины "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот уже 10 декабря.

"Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах РФ", – цитирует Рыжикова ТАСС.   

Вместе с тем, как отмечает РБК, заведующий отделом "Вектора" предупредил, что вакцинация не дает пожизненного иммунитета. Повторно ее придется провести через 6-10 месяцев после первых двух инъекций, а впоследствии – раз в три года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Федор
2020-11-27 21:20:39
Мало кто верит в нашу вакцину, это и не удивительно, аналоги западных лекарств закупаются бедными слоями населения, ну а операции, у кого есть возможность,делают за рубежом...
Знакомый мой приболел, живёт на Октябрьском, вызвал врача, была температура, потеря обоняния, т..е все признаки Ковида, тест приехали делать через несколько дней, ждал больше двух недель, информации не было, потом сдал платный тест, ответ получив, пошёл на приём, ТРИ часа в очереди!!!!!!! Попал к врачу, показал отрицательный тест,и вдруг ему врач заявила, что первый тест, был положительный!!!!!!! И никто не сообщил!!!!
Так что хоть что рассказывайте об " успехах" нашей медицины, теперь не он не я никогда не проверим в эти сказки!!!!
Теперь надо ему идти закрывать больничный: ему сказали : надо пробиться!!! Два врача на сотни человек!!!!
Ау! Обещалкины, Вы где!?!?!!!
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