Российская вакцина от коронавируса поступит в регионы в 2021 году

Вакцина не даст пожизненного иммунитета.

Массовую вакцинацию россиян от коронавируса планируется начать в 2021 году. Однако, по словам заведующего отделом зоонозных инфекций и гриппа Федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Александра Рыжикова, часть доз отечественной вакцины "Эпиваккорона" поступит в гражданский оборот уже 10 декабря.

"Я думаю, в 2021 году она появится практически во всех регионах РФ", – цитирует Рыжикова ТАСС.

Вместе с тем, как отмечает РБК, заведующий отделом "Вектора" предупредил, что вакцинация не дает пожизненного иммунитета. Повторно ее придется провести через 6-10 месяцев после первых двух инъекций, а впоследствии – раз в три года.