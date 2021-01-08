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Российские биатлонисты установили очередной антирекорд

Новости. Спорт
19:40, 09 Января 2021
фото: © Kalle Parkkinen / Newspix24 / Global Look Press
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Сборная России по биатлону продлила антирекордную серию без медалей до 43 гонок.

Российские биатлонисты сегодня не сумели завоевать ни одной медали в гонке преследования на 5-м этапе Кубка мира в Оберхофе. Первое место занял Стурла Холм Легрейд, второе место - Йоханнес Дале, третьим стал Тарьей Бе. Все спортсмены представляют Норвегию.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев. Он занял 16-е место.

Представительницы женской сборной также оказались сегодня вне пьедестала. Но Светлана Миронова показала лучший результат сборной в сезоне-2020/2021. Спортсменка пришла к финишу четвертой в гонке преследования.

Таким образом, россияне обновили собственный антирекорд по количеству гонок без медалей на этапах Кубка мира. Он насчитывает 43 старта, пишет Sportbox.ru.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев пообещал съесть собственный ботинок, если серия неудач биатлонистов достигнет 50 гонок.

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