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Российские дети отравились в школе самогоном

Новости. Общество
21:30, 20 Февраля 2021
фото: © Столица на Онего
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Трое российских детей отравились самогоном в школе, они госпитализированы.

Трое детей отравились родительским самогоном в школе в подмосковном Раменском. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash. Всех детей госпитализировали, им от 13 до 14 лет.

По последним данным, один из детей принес из дома самогон и показал друзьям. Школьники выпили прямо во время урока, после того как все месте попросились выйти, а позже им стало плохо.

В настоящее время они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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