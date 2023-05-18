«Российские коммунальные системы» отмечают 20-летие работы

Компания гордится своей историей, достигнутыми результатами и главное – своим коллективом, который и является самым ценным капиталом.

В понедельник 29 мая 2023 года РКС отметил 20-летний юбилей. За прошедшие годы компании удалось не только стать крупнейшим федеральным оператором водоснабжения и водоотведения в России, но и сохранить своё лидерство. Сегодня РКС работают в 11 городах 9 регионов России, где бесперебойно обслуживают свыше 5 миллионов потребителей. На балансе предприятий больше 7 тысяч километров водопроводных и 5 тысяч километров канализационных сетей.

Компания являет собой пример современной цифровой корпорации с инновационным подходом к бизнесу и технологиям, вносящей значительный вклад в развитие инфраструктуры и создание комфортных условий для жителей российских городов. РКС строит новые объекты, прокладывает сети, модернизирует очистные сооружения, обновляет парк автомобильной техники водоканалов, повышает клиентский сервис. Так, суммарный объем инвестиций в инфраструктуру водоснабжения за 20 лет превысил 36 миллиардов рублей. При этом точность исполнения концессионных соглашений РКС – на уровне 100 %. Впереди колоссальный объем работы: размер портфеля концессионных обязательств уже достиг 70 миллиардов рублей.

Как отметил глава РКС Игорь Дибцев, компания гордится своей историей, достигнутыми результатами и главное – своим коллективом, который и является самым ценным капиталом компании.

Желаем всему десятитысячному коллективу РКС процветания, здоровья и успехов, а предприятиям - осуществления новых идей и намеченных планов!

С Юбилеем!