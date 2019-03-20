"Российские коммунальные системы" соберут поставщиков на единой площадке

Состоится открытый Съезд поставщиков группы компаний "Российские коммунальные системы" 24 апреля.

Мероприятие для производителей и предпринимателей будет организовано впервые в истории РКС и пройдет под девизом "Развитие совершенного сотрудничества. Прямой диалог".

В рамках мероприятия будет представлен обзор планов РКС на 2020-2022 годы в части закупки материалов и оборудования, реализации инвестиционных проектов. Перед участниками выступят первые лица компании, которые расскажут о новых подходах компании в вопросах квалификационного отбора и организации конкурсных процедур, развитии прямого диалога для дальнейшего сотрудничества.

"Усилия РКС направлены на расширение конкуренции и открытый диалог с рынком. Задачей съезда станет знакомство с поставщиками и подрядчиками напрямую и привлечение к сотрудничеству новых участников конкурсов как из числа малого и среднего бизнеса, так и из числа крупных межрегиональных компаний, в том числе из регионов России", – комментирует предстоящее событие директор по снабжению ГК "Российские коммунальные системы" Оксана Бычкова.

Производители и предприниматели смогут установить прямой диалог с профильными специалистами и получить информацию о новых возможностях сотрудничества, открытости доступа к конкурсам и требованиям при отборе поставщиков и подрядчиков. После официальных выступлений участники съезда смогут задать интересующие вопросы представителям РКС.

РКС приглашает к участию в съезде руководителей заинтересованных компаний – производителей и поставщиков материалов и оборудования для сферы водоснабжения и водоотведения, проектных и строительных организаций. Мероприятие состоится в Москве 24 апреля с 09:00 до 14:00 часов в Президент-Отеле (ул. Большая Якиманка, 24), "Красный зал". Вход на конференцию осуществляется по приглашению. Для участия необходимо оформить заявку на сайте www.roscomsys.ru, сроки приема заявок – с 20.03.2019 по 15.04.2019 года.

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