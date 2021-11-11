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Российские отели больше не будут согласовывать цены с Booking

Новости. Экономика
22:30, 11 Ноября 2021
фото: © Pascal Rossignol / Reuters

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Booking.com проиграл судебное разбирательство с ФАС и откажется от паритета цен с российскими отелями: они смогут на своих сайтах указывать цены ниже тех, что предлагает сам Booking.com.

Крупнейший сервис по бронированию отелей и других средств размещения Booking.com по решению суда прекратит практику паритета цен в России, сообщил РБК представитель сервиса в России.

В четверг, 11 ноября, Девятый апелляционный арбитражный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который, в свое очередь, в августе отказался удовлетворить иск Booking.com и подтвердил законность решения и предписания Федеральной антимонопольной службы.

«Будучи компанией, соблюдающей законодательство, мы будем работать над прекращением практик паритета цен в России», — заявил представитель Booking.com, подчеркнув, что компания оспорит постановление апелляционной инстанции в кассационном суде.

Судебное разбирательство Booking.com с ФАС стало результатом жалобы бизнеса на то, что сервис навязывает отелям так называемое условие о паритете цен. На это практику в начале 2019 года пожаловалась в ФАС общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России»: даже если клиент бронирует напрямую, гостиница не вправе предоставить ему номер дешевле, чем тот сдается на Booking.com. ФАС посчитала, что Booking.com злоупотребляет доминирующим положением, навязывая работающим с ним отелям условие давать лучшие цены, и потребовала исключить из договоров с отелями условие о паритете цен, но сервис требование проигнорировал.

В декабре 2019 года в отношении Booking.com было возбуждено антимонопольное дело. Через год, в декабре 2020-го, регулятор признал Booking.com нарушителем закона «О защите конкуренции» и вновь потребовал отказаться от паритета цен. Не согласившим с этим решением, сервис в феврале 2021 года оспорил вердикт ФАС в Арбитражном суде Москвы.

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