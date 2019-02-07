Российские спортсмены устроили обнаженную фотосессию

К пятилетнему юбилею домашней Олимпиады в Сочи проект TeamRussia представил фотографии российских спортсменов в обнаженном виде. В ней в том числе снялись шорт-трекист Семен Елистратов, хоккеистка Надежда Морозова и биатлонистка Дарья Виролайнен.

На снимках они запечатлены со своими фотографиями с соревнований, а большинство поз отражают движения в том или ином виде спорта, пишет TJ.



Семен Елистратов, шорт-трек / Team Russia



Надежда Видеркер, бобслей / Team Russia

22-е Зимние Олимпийские игры открылись в Сочи 7 февраля 2014 года. По их итогам, Россия получила 13 золотых медалей и была на первом месте до октября 2017 года. Однако после допингового скандала Россию лишили некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.



Мария Орлова, скелетон / Team Russia



Егор Ануфриев, могул / Team Russia