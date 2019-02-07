Российские спортсмены устроили обнаженную фотосессию

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К пятилетнему юбилею домашней Олимпиады в Сочи проект TeamRussia представил фотографии российских спортсменов в обнаженном виде. В ней в том числе снялись шорт-трекист Семен Елистратов, хоккеистка Надежда Морозова и биатлонистка Дарья Виролайнен.
На снимках они запечатлены со своими фотографиями с соревнований, а большинство поз отражают движения в том или ином виде спорта, пишет TJ.
22-е Зимние Олимпийские игры открылись в Сочи 7 февраля 2014 года. По их итогам, Россия получила 13 золотых медалей и была на первом месте до октября 2017 года. Однако после допингового скандала Россию лишили некоторых золотых, серебряных и бронзовых наград.
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