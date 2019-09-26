Российские туристы назвали наиболее разочаровавшие их страны

Эксперты Aviasales назвали страны, отдых в которых пришелся не по душе россиянам.

Наибольшее число опрошенных экспертами Aviasales российских туристов (20%) оказались недовольны отпуском в Индии, сообщиает RNS со ссылкой на пресс-службу туристического поисковика.

"20% респондентов ответили, что не хотят возвращаться в отпуск в Индии. По словам одной путешественницы, в Гоа ее больше всего поразила “грязь, попрошайки, которые готовы разбить стекло в машине, чтобы попросить милостыню, а также ночные рынки с неинтересными товарами”. Однако она отмечает, что ее знакомые проводят там каждую зиму и довольны отдыхом", – говорится в сообщении.

Недовольны российские туристы и отдыхом в Египте, 16% опрошенных не нашли там "ничего интересного и красивого", "а из сувениров смогли купить только китайские статуэтки".

Кроме того, 15% респондентов заявили, что больше не поедут в Турцию из-за большого количества туристов, невкусной еды, навязчивых торговцев, обмана в кафе и на экскурсиях, а также и из-за "лишних килограммов после системы “все включено”", отметили эксперты.

По данным Aviasales, другие 13% не выберут для следующего отпуска Тунис, 12% – Кипр, 10% – Абхазию, 7% – Таиланд и Камбоджу.