Российские туристы выбирают Карелию для летнего хайкинга

Карелия попала в десятку популярных маршрутов для летнего хайкинга в России.
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах России самые интересные маршруты для горных походов.
Более тридцати процентов опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга (пеших прогулок). На втором месте — Алтайские горы — 27%. «Бронзу» в рейтинге самых интересных маршрутов для несложных походов получили маршруты в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.
Десять популярных маршрутов для летнего хайкинга в России:
1.Крым, 33%
2.Горный Алтай и Алтайский край, 27%
3.Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 13%
4.Краснодарский край, 7%
5.Камчатский край, 7%
6.Башкирия, 4%
7.Карелия, 4%
8.Красноярский край, 2%
9.Кемеровская область, 2%
10.Северная Осетия, 2%
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