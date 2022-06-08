Российские туристы выбирают Карелию для летнего хайкинга

Карелия попала в десятку популярных маршрутов для летнего хайкинга в России.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и определил, в каких регионах России самые интересные маршруты для горных походов.

Более тридцати процентов опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга (пеших прогулок). На втором месте — Алтайские горы — 27%. «Бронзу» в рейтинге самых интересных маршрутов для несложных походов получили маршруты в республиках Карачаево-Черкесия и Кабардино-Балкария.

Десять популярных маршрутов для летнего хайкинга в России:

1.Крым, 33%

2.Горный Алтай и Алтайский край, 27%

3.Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 13%

4.Краснодарский край, 7%

5.Камчатский край, 7%

6.Башкирия, 4%

7.Карелия, 4%

8.Красноярский край, 2%

9.Кемеровская область, 2%

10.Северная Осетия, 2%