Выяснилось, почему российские женщины несчастнее мужчин в отношениях

Психологи обнаружили, что российские женщины в отношениях несчастнее мужчин.

Российские женщины в отношениях несчастнее мужчин, обнаружили аналитики платформы психологической самопомощи iCognito, проанализировав более 50 миллионов сообщений пользователей. В целом, говорится в имеющемся в распоряжении «Ленты.ру» отчете об исследовании, больше половины россиян оказались недовольны отношениями с партнером.

Всего 42 процента женщин ответили, что счастливы в отношениях, среди мужчин довольных оказалось 48 процентов. При этом 86 процентов довольных отношениями респондентов состоят в них менее трех лет.

Партнеры со стажем жалуются психологам на конфликты с оскорблениями, скандалами, издевательством друг над другом, на чрезмерную вспыльчивость и неуважение партнера. Других, говорится в отчете, не устраивает отчуждение друг от друга, сильное одиночество и грусть, угасание взаимного интереса.

При этом пять процентов пар, добавили в iCognito, «крайне несчастны» в отношениях — их мучают измены партнера, агрессия и рукоприкладство, алкоголизм избранника или употребление им наркотиков.

Как отметила основательница iCognito Ольга Троицкая, часто встречается ситуация, когда один или оба партнера не видят необходимости демонстрировать свою заботу, а, наоборот, требуют больше внимания себе.

«Реакция на ослабление привязанности может быть двоякая. Одни пары начинают конфликтовать — выдвигать претензии, требования друг к другу, бесконечные разборки, кто прав и виноват, кто кому должен. Это превращает их жизнь в бесконечную череду взаимных обвинений и обид. В других же парах партнеры, наоборот, начинают удаляться друг от друга, отказываться от близости, замыкаются в себе», — рассказала Ольга Троицкая.