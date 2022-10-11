Российских лыжников отстранили от международных соревнований в новом сезоне

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях организации в сезоне-2022/23, сообщил член правления FIS швед Матс Арьес.

Заседание совета FIS, на котором было принято это решение, состоялось в субботу, 22 октября, пишет РИА Новости.

FIS в конце февраля отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за событий на Украине. Решение было бессрочным, и оставалось в силе до 22 октября. Ранее генеральный секретарь FIS Мишель Вион заявлял, что организация рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях под нейтральным флагом.

В конце сентября президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на встрече с руководством FIS ей дали понять, что после объявления частичной мобилизации в России и референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях вопрос о предоставлении российским спортсменам нейтрального статуса с повестки FIS фактически снят.

Международный олимпийский комитет (МОК) в конце февраля рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Большинство международных федераций последовали этой рекомендации. Президент МОК Томас Бах 19 октября призвал продолжать соблюдать рекомендации относительно санкций в отношении российских и белорусских спортсменов на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.