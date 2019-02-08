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Новости. Общество
20:40, 08 Февраля 2019
фото: ТАСС / Артем Коротаев

Российских паралимпийцев восстановили в правах

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Паралимпийский комитет России будет восстановлен в правах с 15 марта. Это будет означать, что отечественные спортсмены смогут выступать на Паралимпийских играх 2020 года в Токио и 2022 года в Пекине под российским флагом.

Как пояснил глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс, амнистия ПКР будет носить статус "условно": российская сторона должна будет соблюсти целый ряд "послевосстановительных" критериев, пишет "РИА Новости".

Международный паралимпийский комитет продолжит мониторить деятельность ПКР до начала декабря 2020 года.

Камнем преткновения по-прежнему остается требование к Паралимпийскому комитету России о признании выводов из доклада Ричарда Макларена. Из-за отказа российской стороны международные эксперты продолжат пристально мониторить деятельность ПКР.

Среди условий, которые должны быть выполнены ПКР, значатся следующие пункты:

– выполнение всех условий антидопинговой программы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и антидопингового кодекса IPC;

– все соответствующие органы должны иметь возможность осуществлять свою антидопинговую деятельность на территории России без внешнего вмешательства;

– Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно соответствовать требованиям WADA;

– ПКР должен возместить расходы IPC, связанные с увеличением количества тестирований российских спортсменов под юрисдикцией IPC до 31 декабря 2022 года;

– ПКР должен предоставлять IPC отчеты о проделанной работе каждые шесть месяцев в течение минимум трех лет.

Представители российского спортивного сообщества с воодушевлением восприняли новости из Бонна. Председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев поздравил всех с этим долгожданным событием и пожелал спортсменам успехов на международных стартах.

К поздравлениям присоединился и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин. 

Шестикратный чемпион Паралимпийских игр по лыжным гонкам Сергей Шилов, в свою очередь, заверил, что особые условия не станут проблемой для российских спортсменов.

 
 
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