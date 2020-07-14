Российских туристов готовы принимать в Турции и Египте, на Кубе и Мальдивах

Во многих странах отдыхающим придется по прилету пройти тест на коронавирус или представить медицинскую справку.

Ассоциация туроператоров России составила список стран, готовых принимать российских туристов в условиях пандемии коронавируса. В этот список, опубликованный на сайте ассоциации, попали, в частности, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Хорватия, Куба, Доминиканская Республика, Мексика, Египет и Мальдивы.

Правда, условия приема российских туристов в каждой стране свои. Так, в Турции проводится выборочный тест на коронавирус по прилету, а в Объединенных Арабских Эмиратах россиянам необходимо будет предъявить справку с негативным результатом на COVID-19, сделанную максимум за 96 часов до прибытия в страну, а также установить на свои гаджеты специальное приложение. На Кубе российским туристам достаточно будет пройти бесплатный тест на коронавирус в аэропорту, а на Мальдивах им хватит измерения температуры.