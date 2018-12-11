Российский хоккеист умер прямо во время матча

Трагедия произошла на ледовой площадке спортивного комплекса "Победа" вечером 8 декабря в Перми.

В Перми игрок любительский хоккейной лиги у мер прямо во время матча, пишет "Местное время".

"Леша ушел от нас трагично, ему стало плохо на игре Ястребы – ПКС уже в третьем периоде, после игры он смог сам дойти до раздевалки, частично разделся и прилёг, потому что стало хуже. Больше, к сожалению, Алексей не встал, – поделились игроки команды. – Две бригады скорой помощи больше часа бились за его жизнь, но тщетно".

По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

"В спортивном комплексе обнаружено тело 44-летнего мужчины без признаков насильственной смерти. В настоящее время идет проверка. Назначена экспертиза", — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.